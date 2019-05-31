مصادر الوطني الحر لـ LBC: المس باللواء عثمان غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد

أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"LBC" أن "لا محميات سياسية لدى للتيار"، مشيرةً الى ان "ما حصل عمل قضائي ونحن لا نتدخل ب​القضاء​ وعندما يكون لدينا موقف نقوله على العلن".

ولفتت المصادر الى أن "انتقاد مدير العام للأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ هو لتجاوه صلاحيات تتعلق برخص السكن وحفر الآبار"، مشيرة الى أنه "ما حصل ليس له علاقة بأي خلاف مع ​شعبة المعلومات​".

ومن جهة اخرى، أشارت المصادر الى انه "ما من خلاف في ال​سياسة​ بل هناك مأخذ على آداء عثمان وسيتم استيعاب الملف"، مشددةً على ان "المس بعثمان غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد".