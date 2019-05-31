أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"LBC" أن "لا محميات سياسية لدى للتيار"، مشيرةً الى ان "ما حصل عمل قضائي ونحن لا نتدخل بالقضاء وعندما يكون لدينا موقف نقوله على العلن".
ولفتت المصادر الى أن "انتقاد مدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هو لتجاوه صلاحيات تتعلق برخص السكن وحفر الآبار"، مشيرة الى أنه "ما حصل ليس له علاقة بأي خلاف مع شعبة المعلومات".
ومن جهة اخرى، أشارت المصادر الى انه "ما من خلاف في السياسة بل هناك مأخذ على آداء عثمان وسيتم استيعاب الملف"، مشددةً على ان "المس بعثمان غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـ LBC: المس باللواء عثمان غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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