أسامة سعد: ستبقى القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين

حيا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​اسامة سعد​ "الموقف ال​فلسطين​ي الموحد تجاه القضية"، داعيا إلى "ترجمة الوحدة الفلسطينية على مستوى الفصائل". وفي كلمة له خلال مسيرة يوم ​القدس​ العالمي في صيدا وجه سعد التحية الى قوى ​المقاومة​ والمواجهة والى الامام الخميني الذي اطلق يوم القدس العالمي، مشيرا الى انه "قبل ايام احتفلنا بعيد تحرير ​لبنان​ من ​الاحتلال الاسرائيلي​ ونحن على ثقة بان الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني لا بد ان يعطي الثمار المباركة ولابد ان تتحرر فلسطين وان تبقى القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين".

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