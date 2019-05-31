أكدت مصادر "​تيار المستقبل​" لقناة "LBC" أنه "بعد انجازات ​شعبة المعلومات​ الامنية، قاض ملفه ثقيل وجه الانظار نحو قضية ​سوزان الحاج​"، مشيرةً الى أن "جهة سياسية وحزبية اطلقت الرصاص على ​القضاء​ للنيل من صدقية شعبة المعلومات". ولفتت المصادر الى "اننا شهدنا فريق عمل من وزراء وأحزاب تدخلت لمحاولة لي ذراع شعبة المعلومات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ LBC: جهة سياسية اطلقت الرصاص على القضاء للنيل من شعبة المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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