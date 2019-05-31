باسيل: جهدنا كثيرا مع رئيس الجمهورية لفتح خط طيران مباشر بين مدريد وبيروت

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقائه الجالية اللبنانية في مدريد إلى أن "اسبانيا طريق لـ12 مليون لبناني من اميركا اللاتينية وجهدنا كثيرا مع رئيس الجمهورية ميشال عون لفتح خط طيران مباشر بين مدريد وبيروت"، مشيراً إلى "أنني كنت قد تقدمت منذ عدة اشهر بمشروع قانون يساوي المرأة بالرجل لناحية اعطاء الاثنين، اذا كانوا متزوحين من اجنبي الجنسية لاولادهم باستثناء الدول التي تشكل خطر التوطين على لبنان بما ينص عليه الدستور اللبناني وعلى اللبنانيين تفهم قلقلنا على الكيان اللبناني من الزوال بفعل التوطين".
وتوجه إلى أبناء الجالية اللبنانية بالقول: " لابناء الجالية، نحن فخورون بكم وان شاء لله بتبقوا رافعين راسنا بنجاحكم ولبنانيتكم".
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