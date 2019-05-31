خارجية فرنسا: المشتبه به في اعتداء مدينة ليون اعترف بالهجوم وتم سجنه

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بان "المشتبه به في اعتداء مدينة ليون اعترف بالهجوم وتم سجنه".
يذكر أن انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون شرق فرنسا أوقع مساء الجمعة الماضي 13 جريحًا إصاباتهم طفيفة. ووفق الشرطة، كان الطرد يحتوي على "براغٍ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من الأكبر في فرنسا. ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.
وكانت الشرطة قد نشرت قبل أيام صورًا للمشتبه به وهو يركب الدراجة الهوائية وظهر الرجل في تلك اللقطات وهو يترك كيسًا من الورق أمام مخبز. وانفجر ذلك الطرد بعد نحو دقيقة من مغادرته. وتمكنت الشرطة من تعقب تحركات الرجل، لمدة عشر دقائق قبل الهجوم.
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