شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل انتهاكاته لتشويه صورة المعارض التركى أكرم أوغلو .. والأخير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الممارسات التى يقوم بها أردوغان ضد معارضيه، ومحاولة تشويه صورتهم فى تركيا من أجل بقاء نظامه مسيطر على جميع المناطق التركية ، ذكرت صحيفة الزمان التركية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خرج محاولة تشويه صورة مرشح حزب المعارضة في بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو مدعيا أنه قام صفع شابًا فى أحد الأسواق التجارية، قائلًا: “السيد أكرم متوتر في الفترة الأخيرة. لقد صفع تاجرًا شابًا خلال جولته".

أكرم إمام أوغلو، المعارض التركى، خرج ليرد على هذه التصريحات خلال جولة في منطقة زيتون بورنو بإسطنبول، قائلًا: “بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في الرؤية. أنصحهم بالذهاب للطبيب، ونحن ليس لدينا مشكلة فى ذلك، وأسعى جاهدًا لإقامة حوار مع الجميع في المجتمع، وبعض الأشخاص قد تكون قلوبهم متجمدة، وقد جئنا من أجل إذابة هذا الثلج".

Advertisements