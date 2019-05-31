شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: قمم مكة تسعى للعمل على إيجاد توافق كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، واللتين تعقدان بمكة المكرم.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى بيان له ،أن عقد القمم في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤيا وحلول لها.

وأشاد مكرم محمد أحمد بالتجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرها دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية، لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية.