الأحزاب الفنلندية تتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي المكلف أنتي رينه اليوم الجمعة ، موافقة الأحزاب الخمسة التي تتنافس على تشكيل حكومة جديدة، على البرنامج الحكومي.
وقال رينه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للصحفيين :" سنفحص نص الاتفاق ونراجع الحسابات المالية ولكن برنامج الحكومة قد اكتمل".
وأفادت قناة "واي إل أي " التليفزيونية الفنلندية العامة إن رينه قال إن الأحزاب ستستغل فرصة عطلة الأسبوع لفحص نص الاتفاق ومناقشة تقسيم الحقائب الوزارية .
ومن المتوقع تقديم برنامج الحكومة يوم الاثنين المقبل.
وسيتكون الائتلاف المرتقب من حزب رينه " الاشتراكي الديموقراطي" وحزب "الوسط" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوها سيبيلا وحزب "الخضر" و"تحالف اليسار" وحزب الشعب السويدي.
وتولى رينه مهمة تشكيل الحكومة بعد أن فاز حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات العامة التي جرت في 14 إبريل الماضي بـ 40 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعدا.
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