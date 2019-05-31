"رايتس ووتش": فرنسيون يزعمون تعرضهم للتعذيب في محاكمات داعش في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، إن مواطنين فرنسيين اثنين مثلا للمحاكمة بتهمة الإرهاب في العراق في الأيام الأخيرة ، زعما تعرضهما للتعذيب أو الإكراه على الاعتراف.

وحُكم على سبعة مواطنين فرنسيين بالإعدام هذا الأسبوع على خلفية انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي ، بيد أن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان قال إن المدانين السبعة خضعوا لمحاكمة عادلة.

ولكن هيومن رايتس ووتش قالت ، نقلاً عن مراقبين لم تكشف عن اسميهما ، إن أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام أبلغ القاضي بأنه تم إجباره على الاعتراف تحت التهديد.

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وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة "سأله القاضي أن يرفع قميصه لأنه يبدو أنه لم تكن هناك آثار واضحة للتعذيب، ثم حكم عليه بالإعدام دون أن يوجه له أسئلة عن مزاعم التعذيب."

وأضافت المنظمة أنه تم تأجيل محاكمة مواطن فرنسي آخر لفحصه طبيا بعد أن اشتكى من التعذيب ولاحظ القاضي علامات على ظهره وكتفه.

ووفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش وتقارير في وسائل الإعلام الفرنسية، كان المدانون السبعة من بين 13 سجينا تم تسليمهم إلى السلطات العراقية في شباط/فبراير من جانب قوات سورية الديمقراطية(قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الغرب.