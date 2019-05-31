إصابة 20 فلسطينيا شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة نحو عشرين فلسطينيا بالرصاصا في المواجهات التي اندلعت بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في جمعة احتجاجات جديدة اليوم الجمعة ضمن مسيرات العودة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، بالتزامن مع إحياء يوم "القدس العالمي".
وأشارت الوزارة في بيان إلى إصابة نحو 20 فلسطينيا بالرصاص من بينهم مسعف والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات.
بدورها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين فلسطينيين أطلقوا بالونات حارقة باتجاه الاراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ما تسبب باندلاع عدة حرائق.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم جمعة "يوم القدس العالمي" على احتجاجات اليوم، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية فيها.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، على "ضرورة جعل هذا اليوم يومًا للانتفاض في وجه الاحتلال وتحالفاته الإمبريالية الأمريكية، والأنظمة الرجعية العربية وإعلاء صوت الشعب الفلسطيني الرافض لكل أشكال المؤامرة ".
واعتبرت الهيئة أن "يوم القدس العالمي يوم للتأكيد على خيار المقاومة وحق شعبنا، ومقاومته في الدفاع عن الحق الفلسطيني الثابت وانتصار لمحور صراع الأمة جمعاء ".
ويحيى الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ويشهد تظاهرات عربية وإسلامية ضد إسرائيل خاصة في إيران التي كانت أول من اقترح المناسبة.
وهذه الجمعة رقم 60 من انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس 2018 وقتل 305 فلسطينيين خلال ذلك بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
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