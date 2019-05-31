التجارة الصينية تُعد قائمة بالكيانات الأجنبية غير الموثوق بها

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، إعداد قائمة بالكيانات الأجنبية غير الموثوق بها استنادا إلى القوانين واللوائح ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو

فنج - في تصريح اليوم - إن الشركات والمنظمات والأفراد الأجانب الذين لا يستجيبون لقواعد السوق وينتهكون روحالعقد ويحظرون أو يخفضون لوازم الشركات الصينية لأغراض غير تجارية، ويضرون بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية سيضافون إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها، مضيفا أن تفاصيل هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها قريبا.