كوريا الجنوبية : سنقدم آليات عسكرية هبة للجيش اللبناني

قال سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان شوي يونج إيل، إن بلاده تعتزم تقديم آليات عسكريةهبةً إلى القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو

صعب، ظهر اليوم سفير كوريا الجنوبية، حيث جرى استعراض المستجدات المحلية والإقليمية، وبحث مشروع اتفاقية للتعاون بين البلدين والسعيلإبرامها في القريب.

وأعرب وزير الدفاع اللبناني عن امتنانه للكتيبة الكورية العاملة ضمن إطار قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وما تبذله من جهود لحفظ الأمن والسلام وعلى ما تقدمه للمجتمع المحلي في الجنوب.