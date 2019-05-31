الكرملين: بوتين يبحث الوضع في إدلب مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي الوضع فيإدلب السورية.
وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "بحث المشاركون في الاجتماع الوضع في إدلب. وعلى
وأضاف أن الرئيس الروسي أطلع المشاركين في الاجتماع على الاتصالات الثنائية التي أجراها على هامش جلسة المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في كازاخستان.
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