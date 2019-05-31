المالكي: الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها صواريخ باليستية

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن مليشيا الحوثي هي أول جماعة إرهابية لديها صواريخ باليستية وقوارب مفخخة وطائرات بدون طيار.



واستعرض المتحدث باسم التحالف - في مؤتمر صحفي، اليوم، بمكة المكرمة - صورا لـ"أشكال التدخل الإيراني في اليمن" والتي تشكل انتهاكا للقرار الأممي 2216 و2231 ، وشدد على أن "التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن"، عارضا خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.



وقال إن "بعض الأسلحة الحوثية يتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان،

وعرض صورا لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وصورا لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها مليشيا الحوثي على السعودية ".



وتابع المالكي: "الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقا"، عارضاً أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

وشرح المالكي طبيعة الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون نحو السعودية، مذكّرا بأن "عددا كبيرا من الصواريخ بحوزة الميليشيات الحوثية مصدره الحرس الثوري الإيراني"، وعرض صورا لمحاولة المليشيا الحوثية تمويه منصات

الصواريخ الباليستية.وقال المالكي إن "السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية"، عارضاً فيديو يظهر تدرب الحوثيين على زراعة الألغام البحرية، مضيفا أن "السفينة سافيز الإيرانية تلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب".وأكد أن "المليشيا الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار"، موضحا أن "الجهد العسكري يهدف إلى وقف التهديدات الإيرانية لمجتمعاتنا، حيث تسعى إيران عبر أذرعها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب".



وشدد المالكي على أن هذه الحرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا، موضحا أن "تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية"، لافتا إلى أن استقرار المنطقة من استقرار اليمن، وأن التحالف يعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية.