أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن ما يصل إلى 4 آلاف و300 لاجئ صومالي عادوا إلى ديارهم من اليمن منذ بدء برنامج العودة الطوعية الذي تسيره المنظمة الدولية والشركاء وبالتعاون مع السلطات في اليمن والصومال، وأن المزيد من اللاجئين الصوماليين يختارون العودة في ظل تدهور الأوضاع باليمن.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش - في مؤتمر صحفي اليوم - إن من بينالعائدين هذا الأسبوع صوماليين ولدوا في اليمن لأبوين لاجئين أو ولدوا في الصومال وهربوا إلى اليمن على أمل الفرار من النزاع وانعدام الأمن في بلدهم، لافتا إلى أن اللاجئين الصوماليين يشكلون نحو 90% من اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن (250 ألف شخص)، وأن اليمن يستضيف حاليا ثالث أكبر
وأضاف أنه ومع استمرار النزاع في اليمن فإن المفوضية تواجه والسلطات الوطنية اليمنية والشركاء في المجال الإنساني تحديات كبيرة في ضمان السلامة والمساعدة الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء.
وأوضح أن العديد من اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويكافحون لتغطية الاحتياجات الأساسية ويحافظون على أنفسهم في ظل محدودية فرص العمل والاقتصاد، منوها إلى أن عددا متزايدا من اللاجئين يتواصل مع المفوضية للمساعدة في العودة إلى ديارهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 4300 لاجئ صومالي عادوا إلى ديارهم من اليمن منذ بدء العودة الطوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.