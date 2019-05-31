في إطار ردها على اللائحة الأميركية.. الصين تخطط لإصدار "قائمة سوداء" تضم شخصيات وشركات أجنبية

أكدت وزارة التجارة الصينية، أنها ستصدر قائمة سوداء بشخصيات وشركات أجنبية محظور حصول الشركات الصينية على أي منتجات أو خدمات منها، في أحدث فصول الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن.

وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن القائمة ستضم الشركات الأجنبية والأشخاص الذين لا يلتزمون بقواعد السوق، أو "يسببون ضرراً كبيراً لحقوق ومصالح المؤسسات الصينية".

وبحسب وزارة التجارة، فإن قائمة "الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها" تشبه ما تسمى "قائمة الهيئات" التي تتعامل بها وزارة التجارة الأميركية والتي أضافت إليها مؤخراً شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، إذ يحظر على الشركات الأميركية التعامل مع أي شركة مدرجة على هذه القائمة، من دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة الأميركية.

ويمكن أن تضم القائمة الصينية شركات أمريكية مثل "آبل" و"نايك" والتي تعتمد على الصين، سواء كمصدر لمستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع أو كسوق لبيع المنتجات.

وجاء الكشف عن هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان بكين اعتزامها بدء تطبيق الزيادة في الرسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار غداً.

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وستؤثر الرسوم بشكل رئيسي على منتجات زراعية وغذائية أميركية كانت قد طالتها رسوم في وقت سابق بما يتراوح بين 5 و10%، وسيتم رفعها إلى 25%.

وتأتي هذه التحركات بعد أن رفعت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت تلك الزيادة هي الأولى منذ أن دعت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة في ديسمبر، في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام.

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وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً برفع الرسوم جمركية على سلع صينية أخرى تبلغ قيمتها 352 مليار دولار، ما يعني أن جميع الواردات الصينية تقريباً إلى الولايات المتحدة قد تكون عرضة لرسوم إضافية.