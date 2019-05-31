رئيس الفلبين يحذر من "تفاقم التوتر" في بحر الصين الجنوبي

حذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، اليوم الجمعة، من "تفاقم التوتر" في بحر الصين الجنوبي على خلفية ما تطالب به الصين.

وبحر الصين الجنوبي في صلب نزاعات بين دول عدة بسبب كثافة التبادل التجاري في هذه المنطقة واحتياطاتها النفطية الغنية.

وتطالب بكين بسيادتها على جزر عدة في هذه المنطقة البحرية المترامية، الأمر الذي يثير استياء دول مجاورة مثل فيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي.

وقال دوترتي، خلال منتدى اقتصادي في طوكيو، "أحب الصين كثيراً، ولكن علينا أن نتساءل ما إذا كان منصفاً لبلد ما أن يطالب بمحيط برمته".

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وتحاول بكين وعشر دول في منظمة دول جنوب شرق آسيا، منذ أعوام، إعداد مدونة سلوك تمهيداً لالتزامها في المنطقة المتنازع عليها، لكن المفاوضات في هذا الشأن بطيئة.

وأضاف دوترتي أن "الأمر سيستغرق وقتاً أطول، والبحر قد يكون مسرحاً لتفاقم التوتر".

ومنذ انتخاب دوترتي، تجنبت الفلبين انتقاد طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي أملاً باجتذاب استثمارات صينية.