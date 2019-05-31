وزير الحج: القمم الثلاث تجسد حرص خادم الحرمين على التعاضد والتضامن

مكة المكرمة (وام)

أكد وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية محمد صالح بن طاهر بنتن أن خدمة ضيوف الرحمن نهج راسخ في المملكة التي ترحب بجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم من دون تمييز وتسعى إلى توفير تجربة متميزة لهم خلال أداء المناسك.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الاول، في مقر المركز الإعلامي لقمم مكة «الخليجية والعربية والإسلامية» التي تستضيفها المملكة، إن المملكة العربية السعودية تستقبل حجاج من نحو 121 دولة يتحدثون لغات عدة وينتمون إلى ثقافات مختلفة ونحرص على خدمتهم جميعاً وتوفير سبل الراحة لهم من أجل الاستمتاع بفترة تواجدهم في الأراضي المقدسة. وأكد ردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات حول ما إذا كانت هناك صعوبات تواجه حجاج أي دولة، أن المملكة ترفض بشكل قاطع تسييس الحج قائلا «لا سياسة في الحج ونعمل على توفير التسهيلات لكل دولة من أجل حضور مواطنيها إلى المملكة لأداء المناسك وزيارة الشعائر المقدسة».

وتحدث عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشنه مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة قائلاً، إن البرنامج يشتمل على أكثر من 130 مبادرة شارك في إعدادها ما يزيد على 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأكد أن استضافة المملكة العربية السعودية لثلاث قمم في مكة وهي القمة العربية والقمة الخليجية والقمة الإسلامية يأتي تجسيدا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على تعاضد وتضامن دول الخليج والدول العربية والإسلامية.

وأشاد بتعاون مختلف الجهات المعنية في المملكة والحرص على رعاية المسلمين من شتى بقاع الأرض وتقديم خدمات متكاملة لهم خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وأكد أن جميع الخدمات تقدم للمعتمرين والحجاج وفق أرقى المعايير ونتطلع بعد إطلاق برنامج ضيوف الرحمن إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر وتمكينهم من التعرف على تاريخ ديننا الحنيف وإرثه الغني وزيارة الأماكن الإسلامية العريقة التي تزخر بها مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يشار إلى أنه تم توفير نحو 11 شاشة ترحيبية داخل المسجد الحرام وساحاته للترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين المشاركين في القمم الثلاث كما ازدانت شوارع مكة بأعلام الدول المشاركة.