واشنطن: وحدة الخليج مهمة لمواجهة إيران

واشنطن (وكالات) أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتاجوس، أن «وحدة الخليج العربي مهمة جداً لمواجهة إيران والإرهاب».

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي أقيم في البيت الأبيض، أمس، شددت فيه على دعم الولايات المتحدة لمبادرات المملكة العربية السعودية.

وقالت أورتاجوس: «دائماً نرحب بمبادرة السعودية لاستضافة القمم وهذا أمر مهم جداً»، في إشارة لاستضافة السعودية لثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في مكة المكرمة. وأضافت: «دائماً نقول إن وحدة دول الخليج مهمة جداً لمواجهة إيران ونفوذها، ومواجهة الإرهاب، وضمان مستقبل أفضل لدول الخليج».

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