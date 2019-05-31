السعدية لديب: الجمهور المغربي غير وفي! 

وصفت الممثلة، السعدية لديب، الجمهور المغربي، أخيرا، بغير الوفي، لأنه لا يرحم المغني حتى لو أخطأ مرة واحدة.

وعبرت لديب عن غضبها من الانتقادات القاسية، التي يواجهها الجمهور المغربي، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “فاص افاص” على قناة “شدى تي في”، وانتشر مقطع فيديو لتصريحها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وتعتبر لديب نجاح الفنان كأنه حياة مزيفة، وقالت إن ممثلين قدموا أعمالا عديدة في سنوات متتالية في المستوى المطلوب، ولكن عندما أخطؤوا في عمل واحد، انتقدهم الجمهور بشكل لاذع”.

وقالت لديب عن الجمهور: هو غير وفي، وبالأخص الجمهور المغربي”.

السعدية لديب الحاضرة، خلال شهر رمضان الحالي، في مسلسل الزعيمة، أشعلت فتيل الهجوم عليها من طرف رواد “أنستغرام”، الذين اعتبروا أن الجمهور هو سر نجاح الفنان.