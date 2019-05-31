رئيس نادي روما يقر بموسم كارثي ويرفض الاستقالة

أقر جيمس بالوتا رئيس روما في خطاب مفتوح أن موسم النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كان ”كارثيا“ لكنه تحدى منتقديه برفض التنحي عن منصبه.

ولم يرتق روما لمستوى التوقعات وأنهى الموسم في المركز السادس في الدوري وخسر في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

واستغنى النادي عن خدمات مدربه أوسيبيو دي فرانشيسكو بعد الخروج الأوروبي في مارس أذار كما رحل المدير الرياضي مونتشي.

وروما حاليا بدون مدرب ولم يفز بأي لقب كبير منذ أصبح بالوتا، أحد المستثمرين الأمريكيين في النادي، رئيسا في 2012.

وقال إن عدم تحقيق النادي لنجاحات يبعث على ”أسف كبير“ مضيفا انه ”لا يوجد شخص أكثر منه يشعر بخيبة الأمل والحزن والاحباط لما آلت اليه الأمور في روما على مدار 18 شهرا الأخيرة .. الموسم الماضي كان كارثيا بكل المقاييس“.

وتابع ”لم يتأقلم الفريق جيدا مع النظام الذي كان يرغب دي فرانشيسكو في تطبيقه. واجه المدرب بلا ريب موقفا صعبا جدا الموسم الماضي وتسبب هذا الأمر في ضرر كبير. هذا أمر نأسف له جميعا“

وردا على منتقديه قال بالوتا ”إنه يتفهم الانتقادات ويقبلها“ لكنه لن يقبل الهجوم على أسرته.

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وقال ”أعتقد أن الانتقادات التي سمعتها من بضع مئات من المشجعين الذين سبوا شقيقاتي كانت مشينة ومهينة وبالتأكيد لا تعبر عن النادي وجماهيره“.

وتابع ”لسوء حظهم لن أغادر النادي. كل ما أفكر فيه حاليا هو إعادة بناء فريق عظيم لنادي روما“.

ورد بالوتا على الانتقادات التي وجهت اليه بعد بيعه المهاجم محمد صلاح والحارس أليسون اللذين تألقا بعد ذلك مع ليفربول.

وقال إن الدولي المصري صلاح أراد أن يثبت نفسه في الدوري الانجليزي بينما باع روما أليسون لان النادي كان يرغب في التوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال بالوتا إن أي شخص يعتقد انه لا يفكر فقط سوى في المال ”جانبه الصواب لاني لا أحصل على راتب من هذا النادي. لم اتقاض قرشا واحدا من هذا الفريق. لا أحصل على أي عمولات من صفقات الانتقال ولا من بيع قمصان الفريق“.

واستشاطت جماهير نادي روما غضبا لرفض المسؤولين تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم دانييلي دي روسي ليترك النادي بعد 18 موسما لكن بالوتا قال إنه لا يستطيع تحمل إصابة اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ما يقلص خيارات النادي في هذا المركز المهم.

وقال ”كنت أفضل بقاء دي روسي في الفريق لكننا نملك لاعبين اثنين فقط في مركز لاعب الوسط المدافع وإذا أصيب احدهما سيتعرض روما لمشكلة. الأمر بهذه البساطة“.