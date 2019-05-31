الداعية بنعبد السلام يحل ضيفا على نور الدين امرابط – فيديو

حل الداعية بنعبد السلام ضيفا على نور الدين أمرابط، ليلة أمس الخميس، في الديار الهولندية، ونشرا معا فيديو من أمام المسجد، يوجهان فيه التحية إلى الجمهور.

وشارك رضوان بنعبد السلام، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو مع أمرابط، وقال إنه طلب منه مباركة رمضان ليرد عليه أن رمضان قريب من النهاية، ووجب عليهم مباركة عيد الفطر.

وبارك أمراط للجمهور اقتراب ليلة القدر، كما تفاعل مع مزحة الداعية رضوان، عندما قال له: “الخير لي جا بسم الله”.

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وكتب رضوان حول مقطع الفيديو:”ليلة رائعة بمسجد النصر في هولندا، ولقاء طيب مع الشاب المحبوب نور الدين أمرابط، وأشكره على حسن الاستقبال هو ووالده الرجل الطيب محمد أمرابط، والشكر كذلك لجماعة هاوزن على الترحيب الكبير”.

يذكر أن الداعية رضوان بن عبد السلام يلقي دروسا في عدد من الدول الأوربية، منها إسبانيا، وهولندا.