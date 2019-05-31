الحكومة تخرج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى جيز الوجود وتعين بولعجول رئيسا لها 

بعد سنوات من بدء مناقشة مشروع القانون المنظم لها، أخرجت الحكومة، أمس الخميس، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى حيز الوجود.

وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، خلال ندوته الأسبوعية، عن تعيين الحكومة لبناصر بولعجول، رئيسا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

بولعجول، الذي عينته الحكومة على رأس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عرف بمنصبه ككاتب عام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

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وكان محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد قدم مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استجابة لأهداف الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2017 -2026 الرامية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث السير إلى أقل من 1900 قتيل في أفق 2026، وإرساء سلوك طرقي مواطن لمستعملي الطريق ومنظومة طرقية آمنة.

وتقوم فلسفة مشروع الوكالة، التي سيعهد لها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتسيير وتدبير السلامة الطرقية، على تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالإضافة إلى مهام جديدة.