وزارة أمزازي تفتح الباب أمام التلاميذ للترشح للمنح..الخدمة إلكترونية هذا العام

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية التسجيل الإلكترونية للاستفادة من المنح.

وأعلنت الوزارة المترشحات والمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين والأحرار سواء في الدورة العادية أو الاستدراكية برسم السنة الدراسية 2018-2019 الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2020-2019، أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من المنح، قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 19 يوليوز، على الساعة الثانية عشرة ليلا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التالية .

ويأتي تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار محاولة تكريس الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات التربوية، وبهدف تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة.

وتقول الوزارة إنه، قبل البدء في تسجيل المعلومات، يتوجب على المترشحين المتمدرسين أو الاحرار النقر على رابط خدمة “إيداع الطلب”، ثم رابط “الحصول على كلمة المرور”، للتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني [email protected]alim.ma.

Advertisements

وأما بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا الأجنبية للسنة الدراسية الحالية، فيتعين عليهم التوجه إلى المديريات الإقليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية قصد الإدلاء بالوثائق اللازمة، والتي تضم شهادة البكالوريا، ونسخة من عقد الازدياد، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بصاحب الطلب وكذا بوالديه أو الوصي الشرعي وببريدهالإلكتروني وبرقم هاتفه الشخصي، وانتظار تزويده من طرف المديرية الإقليمية برقم “مسار” الخاص به والذي سيمكنه من تسجيل طلبه عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”.

هذا، ويمكن للتلاميذ والتلميذات، عبر “رابط التتبع”، تتبع جميع مراحل معالجة طلبات المنحة إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر البريد الالكتروني للمترشح.