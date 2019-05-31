بهاوي: غادرت المدرسة من أجل الفن واشتغلت في مهن مؤقتة 

قال الفنان الشاب، زهير بهاوي، أخيرا، إنه لم يكمل دراسته، بسبب الموسيقى، موضحا أنه غادرها من مستوى البكالوريا.

بهاوي، الذي حل ضيفا على برنامج” فاص افاص” على قناة “شدى تي في”، يرى أنه لو أتمم دراسته لن يستطيع أن يكون بهاوي الفنان كما هو الآن.

وأشار بهاوي إلى أنه اشتغل في عدد من المهن، من دون معرفة أسرته، إذ كان مستخدما في الجمارك، وصباغا، وبائع عطور، وهو فخور بأنه عمل في كل هذه المهن، من أجل الاستمرار في الموسيقى.

وحكى بهاوي أن والده اكتشف عمله في الجمارك، بعد أن نشرت إحدى الصحف صورة ظهر فيها، وعندما سأله عن مكان وجوده فيها، قال إنه كان في الثانوية، بينما الصورة فضحته.

وبهاوي، في الوقت الحالي، مضى بعيدا في عالم الموسيقى الشبابية، وحققت أغانيه أرقاما قياسية من المشاهدات في “يوتيوب”، ما جعل إدارة موازين تدرجه ضمن برمجة الأغنية المغربية، على منصة سلا.