النيابة العامة تأمر باعتقال شابين ظهرا يغتسلان في حافلة للنقل العمومي بأكادير

بعدما خلق شريط فيديو لهما جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، أوقف أمس إنزكان، اليوم الجمعة، شابين كانا قد ظهرا في مقطع فيديو وهما يغتسلان في حافلة.

مصادر أمنية من أكادير أكدت لـ”اليوم 24″ أن النيابة العامة أعطت تعليمات بتوقيف الشابين، بسبب الإخلال العلني بالحياء العام، والذي تمثل في فعل الاستحمام في حافلة للنقل العمومي، حسب ما وثقه الفيديو.

المقطع الذي رأى فيه الكثيرون إخلالا بالحياء العام، خلف انتقادات شديدة اللهجة للشابين، ما دفعهما للخروج والتوضيح بأنهما كانا يقصدان تمثيل مشهد كوميدي من أجل فيلم قصير.