تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية، إن تشيلسي مستعد لتقديم عرضًا بقيمة 158 مليون يورو لضم كوتينيو.

وأضافت الصحيفة: "إدارة تشيلسي تسعى لاستغلال قيمة بيع إيدين هازارد، في الاستثمار لضم كوتينيو والذي تألق في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة، لكن سينتظر النادي موقفه من الحظر على التعاقدات الذي فرضه عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة عامين، حيث متوقع أن يعرف موقفه في الأيام الأولى من شهر يوليو - تموز المقبل".

وسيستفيد برشلونة، حال تخلى عن كوتينيو لتشيلسي مقابل 158 مليون يورو، نظرًا لأن البارسا دفع 135 مليون يورو من أجل البرازيلي حتى الآن، حيث كان التعاقد معه من ليفربول مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات، لم يدفع منها البارسا سوى 15 مليون يورو.