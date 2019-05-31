انت الان تتابع تفاصيل خبر "هواوي" قد تتسبب بوقف التعاون الأمني بين واشنطن وبرلين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 06:48 مساءً - هددت الولايات المتحدة ألمانيا والدول التي تستخدم شبكات تصنعها شركة "هواوي" الصينية بعدم تقاسم معلومات أمنية معها وحجبها عنها، وذلك ضمن إجراءاتها العقابية ضد الشركة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بعد لقائه نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، بتصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن بلاده ستضطر إلى حجب المعلومات الأمنية عن الدول التي تستخدم شبكات "هواوي"

وقال بومبيو: إن "هناك خطراً، وعلينا تغيير سلوكنا في ضوء حقيقة أننا لا نستطيع السماح للبيانات الخاصة بالمواطنين، أو البيانات المتعلقة بالأمن القومي، بالمرور عبر هذه الشبكات لأننا لا نثق بها".

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وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، "هواوي" ضمن قائمتها السوداء، التي تحظر على الشركة الصينية شراء المكونات والتقنيات من الشركات الأمريكية.

كذلك حظرت الولايات المتحدة على شركاتها التعاون مع "هواوي" في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة، وأوقفت "جوجل" تعاونها مع "هواوي" في مجالات معينة.

ورداً على هذه الإجراءات تقدمت "هواوي" بدعوى قضائية في الولايات المتحدة، تطالب فيها بالطعن في دستورية إدراجها بالقائمة السوداء.