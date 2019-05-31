انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا مطلب حراك الجزائر في جمعته الخامسة عشرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 06:48 مساءً - احتشد مئات الآلاف في الساحات والشوارع بالجزائر، مطالبين برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وفي العاصمة الجزائر تكرر المشهد الذي سجل خلال الجمعات السابقة للحراك، حيث بدأت تظاهرات صباحية بتجمع المئات، أغلبهم شباب، بشارع "ديدوش مراد".

كما توجه آخرون في الجمعة الـ15 إلى ساحة البريد المركزي التي تم تطويقها من قبل قوات مكافحة الشغب، ومنع التجمع فيها.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لرموز النظام الحاكم، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

كما تم إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة، مع تحليق مكثف لمروحيات الشرطة، كما يحدث كل جمعة.

وبعد نهاية صلاة الجمعة، تدفقت حشود قدّرتها وسائل إعلام محلية بمئات الآلاف، إلى الساحات بالعاصمة ومدن أخرى.

Advertisements

وجاء ذلك تلبية لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ للتظاهر من أجل مواصلة الضغط على النظام الحاكم.

ولوحظ ازدياد حضور العنصر النسائي في تظاهرات هذه الجمعة، عكس الجمعتين السابقتين من شهر رمضان، كما حضر العلم الفلسطيني بقوة.

وتنوعت الشعارات المرفوعة بين "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"مسيرة سلمية من أجل دولة مدنية"، و"الجيش والشعب خاوة خاوة (إخوة)".

كما رُفع شعار "نرفض أي حوار يشرف عليه بن صالح وبدوي"، و"بن صالح وبدوي ديغاج (ارحلا)"، و"لا حوار مع أولاد فرنسا"، و"نعم للحوار مع الصادقين لا الفاسدين".

وتأتي التظاهرات الجديدة في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو المقبل.

والثلاثاء الماضي دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيداً للذهاب إلى انتخابات جديدة.

وينتظر وفق قانون الانتخابات أن يعلن المجلس الدستوري خلال 10 أيام قراره بشأن الانتخابات، في حين توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان بن صالح موعداً جديداً لها.