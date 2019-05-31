انت الان تتابع تفاصيل خبر مباحثات قطرية عمانية في مكة.. ماذا ناقشت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 06:48 مساءً - التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اليوم الجمعة، شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عمان، لبحث الملفات المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن "الطرفين استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي جرى بقصر الضيافة في مكة.

ويأتي اللقاء على هامش انعقاد قمم مكة، وهي القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية.

وقبيل القمتين الخليجية والعربية، التقى رئيس وزراء قطر أمس أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض الجانبان "العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمم الثلاث".

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ووصل رئيس الوزراء القطري، في وقت سابق من اليوم، إلى مدينة جدة السعودية ومنها إلى مكة؛ لترؤس وفد بلاده في القمم الثلاث.

وزيارة آل ثاني إلى السعودية تعد الأولى لأرفع مسؤول قطري منذ بدء الأزمة الخليجية وحصار قطر، في 5 يونيو 2017.

ودعت الرياض إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر في الخليج من جراء تخلي إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تزامناً مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين حصاراً على قطر بتهم منها دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.