كاتبة تركية: التعذيب في سجون أردوغان ممنهج ويومي

قالت الكاتبة التركية المعارضة آسلي أردوغان، الجمعة، إن سجون النظام التركي باتت خارج السيطرة، ولا تخضع لحكم القانون، مشيرة إلى أنها تشهد عمليات تعذيب يومية وممنهجة.

وأضافت آسلي أردوغان في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية: أن" التعذيب يجري بشكل ممنهج ويومي في سجون النظام التركي".

وأردفت"لقد سجنت في تركيا لمدة 6 أشهر، وقضيت جزء من المدة في سجن انفرادي، والعزلة الاجبارية نوع من التعذيب ولن تشعر بمدى بشاعتها إلا عندما تعيشه".

وأكدت أنه لايمكنها نسيان الرعب الذي عاشته في سجون أردوغان، مشيرة إلى أنها خارج السيطرة تماما وتفتقر لحكم القانون الذب بات غير موجود في تركيا.

وتابعت:" كان مخيفا أن انهار بشكل تدريجي في سجني الانفرادي.. لم أكن أتحدث مع أحد لأيام، كانت عيني تتعرض للإرهاق بشكل كبير، وعضلاتي تتيبس".

وأوضحت الكاتبة التركية المعارضة:" كانوا يحاولون كسري بشكل تدريجي.. أيامي في الحبس الانفرادي كانت الأسوأ على الاطلاق".

ووصفت زنزانتها بأنها "كانت قذرة بشكل رهيب، السرير كان سيئا للغاية ورائحة البول في كل مكان".

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وحول حكم أردوغان، قالت الكاتبة التركية "هو ديكتاتور بالتأكيد.. حينما يقرر شخص واحد أن يسجنك بدون سبب أو يفصلك من عملك، فهذا ليس نظاما سلطويا، بل أسوأ بكثير من ذلك".

واستطردت "أنا أفضل الحديث عن نظام أردوغان بوصفه فاشية.. لأنه يعتقد ببساطة من الصواب أن يضر بحياة الأشخاص المعارضين، وتقويض عملهم ومصادرة حريتهم.. هذا الإيمان العميق بأن القمع وإلحاق الضرر بالآخرين صواب، يجعل النظام فاشيا".

ولفتت إلى أن التعذيب والقمع في تركيا "يبدأن من رأس النظام.. الشرطة والقضاء يدورون في فلك النظام، ويرتكبون الفظائع باعتبارها أوامر آتية من أعلى.. كل فرد في الشرطة والقضاء هو أردوغان صغير".

وأواخر أبريل/نيسان الماضي، قالت آسلي أردوغان في تصريحات صحفية: إن هناك ٣٠٠ ألف معتقل في سجون أردوغان.

الكاتبة التركية لا تربطها أي صلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمضت 6 أشهر في سجن بإسطنبول بعد محاولة الانقلاب المزعومة يوليو/تموز ٢٠١٦.

وأطلق سراح آسلي في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦، لكنها لا تزال ملاحقة من قبل السلطات التركية بتهمة الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب المزعوم.

وكانت الكاتبة أصدرت في ٢٠٠٩ رواية بعنوان "المبنى الحجري وأماكن أخرى"، وهي تتناول قصص أشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون تركيا.