مقتل 16 شخصا في كمين لمسلحين بموزمبيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 16 شخصا مصرعهم في كمين نصبه مسلحون، على طريق شمال موزمبيق، في هجوم هو الأكثر دموية منذ 2017، بحسب مصادر محلية.

وقال مدرس فقد زميلا له في الهجوم، الجمعة: "قتل ثمانية أشخاص داخل سيارة وسبعة آخرون فيما كانوا يحاولون الهرب"، فيما قضى آخر متأثرا بجروحه الأربعاء.

وأكد مسؤول محلي ،طلب عدم الإفصاح عن هويته، الحصيلة.