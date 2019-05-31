صحيفة سويسرية: السعودية توحد الصف الإسلامي ضد إرهاب إيران في الوقت المناسب

قالت صحيفة نويه زوريشر السويسرية الناطقة بالألمانية، الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تتحرك في الوقت المناسب، وتوحد صفوف العالم العربي والإسلامي ضد إيران.

وتابعت الصحيفة تعليقا على القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة: "السعودية باعتبارها حارسة المقدسات الإسلامية تتحرك في الوقت المناسب لتوحيد العالمين الإسلامي والعربي في مواجهة إيران".

وأكدت أن "القمم تهدف بالأساس لخلق جبهة موحدة ضد طهران التي أعلنت في وقت سابق تعليق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع الدول الغربية، ودخلت في توتر جديد مع واشنطن".

وأضافت "إيران تلعب دورا خطيرا في الشرق الأوسط، وتملك أذرعا تزعزع استقرار دول عربية مثل لبنان واليمن وسوريا، وترسل عناصر الحرس الثوري ليعبث بأمن هذه الدول".

وتابعت: "إيران بالنسبة للولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب في الشرق الأوسط، وتماطل وتراوغ لامتلاك سلاح نووي".

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ونقلت الصحيفة أجزاء من خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي دعا فيه للوحدة في مواجهة أفعال إيران الإجرامية.

وتعليقا على خطاب الملك سلمان، قالت الصحيفة إن "تدخل إيران في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، وبرنامجها النووي، وتهديدها لحرية الملاحة، تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

واستضافت مدينة مكة المكرمة ليل الخميس الجمعة قمتين؛ إحداهما لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخرى لدول الجامعة العربية، وتستضيف مساء الجمعة قمة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأدان القادة العرب المشاركون في القمة الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة الأعمال الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.