الكرملين: كبح المتشددين في إدلب السورية مسؤولية تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين اليوم الجمعة إن منع المتشددين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية مسؤولية تقع على عاتق تركيا.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ وقف لإطلاق النار في إدلب.

وأدى هجوم للحكومة السورية بدعم من موسكو على شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة، في أخطر تصعيد للحرب منذ الصيف الماضي، إلى نزوح نحو ربع مليون نسمة في المنطقة وهي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة.