الان تتابع بالصور.. السيسي يؤدي مناسك العمرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أدائه لمناسك العمرة بمكة المكرمة، مرتديًا ملابس الإحرام. يشار إلى أن الرئيس السيسي غادر القاهرة، أمس الخميس، للمشاركة في القمة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

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