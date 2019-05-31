بالصور.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

مصراوي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليوم الجمعة، مناسك العمرة بمكة المكرمة.

ونشر السفير بسام راضي، صورًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم، للرئيس السيسي خلال أداء مناسك العمرة.

كان الرئيس السيسي، شارك أمس الخميس، في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمكة المكرمة؛ لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.