الجيش: إحالة 8 عناصر من تنظيم داعش على القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش - ​مديرية التوجيه​ أن "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص 8 عناصر ينتمون إلى خلية تابعة ل​تنظيم داعش الإرهابي​، حيث تم رصدهم وتوقيفهم في مناطق لبنانية مختلفة، وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة إثر تضييق الخناق عليهم في الداخل السوري - منطقة الباغوز".

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