الجيش: توقيف 3 أشخاص فارّين من سجن منطقة بعلبك

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان لها انه "بتاريخه، وعلى أثر فرار خمسة موقوفين من سجن درك منطقة بعلبك إلى جهة مجهولة، كثّفت ​مديرية المخابرات​ من دورياتها في المنطقة المذكورة، وتمكنت من توقيف ثلاثة منهم، وهم: (م.أ.س)، (م.ع.و.س)، (س.ع.ع)، فيما تجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي الفارين".

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