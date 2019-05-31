النشرة: مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية طلب إيداعه ملف سوزان الحاج وجرمانوس يمتنع

علمت "​النشرة​" أنه طلب مفوض الحكومة لدى ​محكمة التمييز العسكرية​ القاضي غسان الخوري إيداعه ملف المقدم ​سوزان الحاج​ من ​المحكمة العسكرية​ الدائمة، فوصله الجواب خطياً بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​ الذي يبدو أنه ممتنع عن إرساله الى محكمة التمييز العسكرية، علماً بأن نقض الحكم من قبل محكمة التمييز العسكرية يعيد المحاكمة مجدداً بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن.

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