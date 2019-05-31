عقيص: بصمات الكيد السياسي واضحة في حكم الحاج وعيتاني

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ إلى ان "بصمات الكيد السياسي واضحة في حكم المقدم ​سوزان الحاج​ و​زياد عيتاني​، وهذا يؤكد على موقف تكتل الجمهورية القوية القديم والجديد بإعادة النظر ب​المحكمة العسكرية​ وبالنظر بوجودها وبطريقة عملها وبكيفية إصدارها للأحكام وبنوعية الأحكام التي تصدر عنها".

وفي حديث اذاعي رأى عقيص أن "‏من الواضح بأن ال​سياسة​ تتغلغل بشكل كبير جداً في القضاء وواضح أيضاً أن هناك معركة لإخضاع ​القضاة​ الذين يريدون إبعاد السياسة عن العدلية وبإحلال قضاة مسيّسين بالكامل ويدينون بالولاء الكامل للمرجعيات السياسية مكانهم".