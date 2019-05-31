عقيص: بصمات الكيد السياسي واضحة في حكم الحاج وعيتاني

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى ان "بصمات الكيد السياسي واضحة في حكم المقدم سوزان الحاج وزياد عيتاني، وهذا يؤكد على موقف تكتل الجمهورية القوية القديم والجديد بإعادة النظر بالمحكمة العسكرية وبالنظر بوجودها وبطريقة عملها وبكيفية إصدارها للأحكام وبنوعية الأحكام التي تصدر عنها".
وفي حديث اذاعي رأى عقيص أن "من الواضح بأن السياسة تتغلغل بشكل كبير جداً في القضاء وواضح أيضاً أن هناك معركة لإخضاع القضاة الذين يريدون إبعاد السياسة عن العدلية وبإحلال قضاة مسيّسين بالكامل ويدينون بالولاء الكامل للمرجعيات السياسية مكانهم".
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