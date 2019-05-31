لفت محافظ بيروت القاضي زياد شبيب خلال إفطار لجمعية أصحاب المؤسسات التجارية إلى "تاريخ شارع الحمرا ورمزيته والحياة الثقافية التي كانت تسوده"، داعيا إلى "العمل على إعادة الازدهار الثقافي إليه ونفض الغبار عنه وإعادة البريق إليه والجاذبية التي لطالما كانت موجودة فيه، بإطلاق نهضة ثقافية وإحياء الأنشطة والنتاجات الفكرية التي تشكل ثروة لبنان".
واعتبر أن "النهضة الثقافية هي حاجة مهمة أسست في السابق لازدهار اقتصادي وتجاري في هذا الشارع"، لافتا إلى "ضرورة تأمين الدعم اللوجستي للمثقفين".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيب دعا إلى إطلاق نهضة ثقافية تعيد إلى شارع الحمرا ازدهاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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