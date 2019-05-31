شبيب دعا إلى إطلاق نهضة ثقافية تعيد إلى شارع الحمرا ازدهاره

لفت ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ خلال إفطار لجمعية أصحاب المؤسسات التجارية إلى "تاريخ ​شارع الحمرا​ ورمزيته و​الحياة​ الثقافية التي كانت تسوده"، داعيا إلى "العمل على إعادة الازدهار الثقافي إليه ونفض الغبار عنه وإعادة البريق إليه والجاذبية التي لطالما كانت موجودة فيه، بإطلاق نهضة ثقافية وإحياء الأنشطة والنتاجات الفكرية التي تشكل ثروة ​لبنان​".

واعتبر أن "النهضة الثقافية هي حاجة مهمة أسست في السابق لازدهار اقتصادي وتجاري في هذا الشارع"، لافتا إلى "ضرورة تأمين الدعم اللوجستي للمثقفين".