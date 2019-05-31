الخليل زار السفير الصيني وبحث معه سبل تعزيز علاقات البلدين

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ السفير ​الصين​ي وانغ كي جيان في ​لبنان​، وكانت مناسبة ناقش خلالها الجانبين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين اللبناني والصيني. ونوه الخليل بالعلاقات التاريخية بين لبنان والصين والمشاريع التي تنفذها الدولة الصينية بالتنسيق مع الدولة والإدارات المختصة.

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