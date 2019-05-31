ثمن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ "خطوة ​ديوان المحاسبة​ احتراما للقانون 46 اذ يجب احترام القوانين المرعية ومنها الهادفة الى الحد من النفقات وتقليص ​العجز​"، معتبرا ان "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، حرصنا على إعطاء المثال المسؤول في تطبيقها في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​. سنراقب استكمال الإجراءات وصولاً لحماية مال المواطنين وأتعابهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوعاصي: سنراقب استكمال الإجراءات وصولا لحماية أموال المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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