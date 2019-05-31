أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أنه "يفترض أن تشكّل قرارات ديوان المحاسبة عبرة لمخالفي القانون رقم 46 ، وأن تذهب الى النهاية بإبطال كل التوظيفات غير الشرعية".
وفي تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن الحواط اننا "سنواكب الموضوع تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام ، علماً أننا كنا من أوائل محرّكي الملف ووجهنا سؤالاً الى الحكومة بهذا الخصوص".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: قرارات ديوان المحاسبة يجب ان عبرة لمخالفي القانون 46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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