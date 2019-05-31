التقى عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نقيب السواقين شادي السيد، المدير العام للضمان محمد كركي، وناقش معه ملف المياومين في مركز ضمان طرابلس.
وأوضح السيد بعد عودته إلى طرابلس ولقائه المياومين "أننا درسنا كل الخيارات الممكنة لمعالجة أوضاع المياومين في مكتب طرابلس، ووعدنا سعادة المدير العام باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعطائهم حقوقهم خلال مهلة قصيرة. كما أكد المحافظة على استمرارية عملهم في الضمان الاجتماعي".
ولفت الى "أننا تمنينا على المياومين تعليق إضرابهم للمساهمة في حل أزمة الضمان راهنا، كما سبق أن ساهموا بذلك لدى تعيينهم للمرة الأولى. وتمنينا عليهم العودة الى ممارسة عملهم كالسابق، مؤكدين التزامنا قضيتهم ومؤازرتهم في مختلف الظروف والأوقات".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب السواقين في الشمال عرض مع كركي ملف مياومي مركز ضمان طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.