نقيب السواقين في الشمال عرض مع كركي ملف مياومي مركز ضمان طرابلس

التقى عضو المجلس التنفيذي في اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​الشمال​ نقيب السواقين ​شادي السيد​، المدير العام للضمان ​محمد كركي​، وناقش معه ملف ​المياومين​ في مركز ضمان ​طرابلس​.

وأوضح السيد بعد عودته إلى طرابلس ولقائه المياومين "أننا درسنا كل الخيارات الممكنة لمعالجة أوضاع المياومين في مكتب طرابلس، ووعدنا سعادة المدير العام باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعطائهم حقوقهم خلال مهلة قصيرة. كما أكد المحافظة على استمرارية عملهم في ​الضمان الاجتماعي​".

ولفت الى "أننا تمنينا على المياومين تعليق إضرابهم للمساهمة في حل أزمة الضمان راهنا، كما سبق أن ساهموا بذلك لدى تعيينهم للمرة الأولى. وتمنينا عليهم العودة الى ممارسة عملهم كالسابق، مؤكدين التزامنا قضيتهم ومؤازرتهم في مختلف الظروف والأوقات".