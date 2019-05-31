النشرة: وفاة طفلة غرقا في حوش تل صفيه

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنه "اقدمت عاملة اثيوبية في بلدة حوش تل صفيه تعمل لدى عباس معاوية على رمي نفسها، ورمت الطفلة أماسا عباس معاوية في بركة مياه هربا من النار الذي إشتعل في المنزل، إلا أن الطفلة فارقت ​الحياة​ وادخلت الأثيوبية إلى احد ​مستشفيات​ ​بعلبك​ وباشرت القوى الامنيه التحقيق بالموضوع".

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