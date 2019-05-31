محمد علي الحسيني: "حزب الله" هو من اغتال الحريري والمحكمة الدولية ستصدر قرارها قريبا

لفت الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، ​محمد علي الحسيني​ إلى ان "​حزب الله​" هو من اغتال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ و​المحكمة الدولية​ ستصدر قرارها بهذا الشأن قريبا"، مشيراً إلى أن "حزب الله" هو من أعاد الكثير من مقاتليه من ​سوريا​"، مضيفاً: "الطائرات المسيرة والصواريخ ضد ​السعودية​ باشراف من ضباط بـ"حزب الله".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الحسيني إلى أنه "لا بد لـ"حزب الله" أن يعود عن أعماله العسكرية والامنية ويخرج من هذا الاطار ويعودج كاي حزب سياسي إلى الساحة اللبنانية والتوقف عن التدخل في الساحات السورية والايرانية والعرقية ويعود لحجمه السياسي و قاعدته الشعبية وإذا لم يلتزم بهذا القرار فهو ملتزم إذا لطاعته للولي الفقيه ويرمي بنفسه في النار".