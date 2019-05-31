استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، عضو كتلة "الكتائب اللبناني" النائب ​الياس حنكش​، وتناولا الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل قائد الجيش رئيس "​المؤسسة المارونية للانتشار​" شارل الحاج على رأس وفد مرافق. ثم التقى وفدا من ​نقابة خبراء المحاسبة​ وجرى البحث في شؤون مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض مع حنكش الاوضاع والتقى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.