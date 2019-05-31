قتيلان و4 جرحى نتيجة حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق عام بيت شاما العقيدية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعى للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط قتيلين و4 جرحى نتيجة حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق عام ​بيت شاما​ العقيدية".

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