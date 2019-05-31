الرئيس الباكستاني يعول على دور مصر في أمن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس وزراء باكستان عمران خان، "قوة العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان"، مشددًا على أن "مصر تهتم بتطوير العلاقات التجارية مع باكستان، فضلًا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة بين البلدين".
من جهته، أكد خان عمق العلاقات بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن بلاده "تعول على دور مصر في أمن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".
وقدم عمران خان دعوة للرئيس المصري لزيارة باكستان.
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